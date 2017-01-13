В Мариуполе из-за снега и неубранных дорог произошло серьезное ДТП (ФОТО)

13.01.2017 12:42

С ночи 13 января на дорогах Мариуполя сложилась аварийно-опасная обстановка. Выпавший ночью снег сделал улицы непроездными, особенно на подъемах и спусках.

По информации 0629, около 2. 30 часов ночи на улице Гагарина в Приморском районе фура "SСANIA" на спуске врезалась в столб и в забор частного дома.

Как сообщили очевидцы, фура могла врезаться в высоковольтную линию и ближайшую пятиэтажку.

Сам дом чудом не пострадал. Как стало известно, новые хозяева только в прошлом году купили дом и огородили его бетонным забором. Фура двигалась в порт и перевозила прокат, так называемые "карандаши".

Фура снесла столб, оставив без электроснабжения часть улиц частного сектора Приморского района, в том числе улицы Гагарина, Тихого переулка и др.

По словам начальника Мариупольского РЭС, Максима Батенко, к восстановлению освещения приступят только через несколько часов.

При этом местные жители жалуются, что с момента аварии не заметили представителей коммунальных служб кроме КП "Зеленстрой", которые высыпали на дорогу кучу песка.

В пресс-службе ГСЧС Украины отметили, что к ним поступила информация об аварии, но, когда они выехали на место происшествия, помощь спасателей не потребовалась.

Еще одна фура с утра перегородила движение на Куинджи и Мира. В пресс-службе Патрульной полиции сообщили, что фура просто неудачно встала. "Полицейские своими силами пытаются разрулить обстановку",- отметили в патрульной полиции. Но пока ситуация на этом участке дороги остается сложной. Пробка растянулась более чем на квартал.

Заторы образовались практически на всех центральных улицах города. Также сложно было добраться в центр с Левобережья. Движение по улице Набережной на скользких дорогах затруднено, общественный транспорт также движется с ограниченной скоростью. Мариупольцы жалуются на то, что дороги не посыпаны.