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В Мариуполе произошло тройное ДТП (ФОТО)
13.01.2017 17:48
На пересечении ул. Троицкой и ул. Куприна произошло тройное ДТП. Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия.
По главной дороге (ул. Троицкая) двигался автомобиль "Опель". Водитель, заметив, что по второстепенной ул. Куприна на большой скорости несется автомобиль такси "Дэу", решил уступить ему дорогу. Однако это его не уберегло. Таксист врезался в ВАЗ-2102, который затем ударил "Опель".
В ДТП пострадала пассажирка такси, которую "скорая" госпитализировала в одну из городских больниц.
В результате столкновения был поврежден бензобак у "двойки", бензин разлился на проезжую часть. На место прибыли работники ГСЧС, которые залили бензин водой.
Обстоятельства ДТП уточняют работники полиции.
Фото: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, ДТП, сколиоз, дороги
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