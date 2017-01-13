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В ОБСЄ показали відео з обстрілу Світлодарська (ВІДЕО)
13.01.2017 20:43
Місія ОБСЄ в Україні оприлюднила запис із камер поблизу Світлодарська, на якому видно обстріл міста, повідомляє сайт radio24.ua.
Під час зйомки 21 грудня 2016 випустили 31 артснарід із території села Новогригорівка, яку контролює самопроголошена "ДНР".
"З п'яти самохідних гаубиць, незважаючи на мінські домовленості, було відкрито вогонь у напрямку Світлодарська Донецької області", – йдеться у повідомленні.
Фото: https://radio24.ua
Теги: Донбасс, ОБСЕ, боевики, обстрелы, Светлодарская дуга
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