В оккупированной Горловке из-за гололеда произошло масштабное ДТП (ФОТО)

13.01.2017 15:51

В жилмассиве 88 квартал произошло ДТП с участием нескольких автобусов и легковых автомобилей. Причиной столкновения транспортных средств стала гололедица.

Информации о жертвах или пострадавших в результате аварии нет, пишет 0624.com.ua.