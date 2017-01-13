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Архив - Донецкая область

В оккупированной Горловке из-за гололеда произошло масштабное ДТП (ФОТО)

13.01.2017 15:51
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В оккупированной Горловке из-за гололеда произошло масштабное ДТП (ФОТО)
В жилмассиве 88 квартал произошло ДТП с участием нескольких автобусов и легковых автомобилей. Причиной столкновения транспортных средств стала гололедица.

Информации о жертвах или пострадавших в результате аварии нет, пишет 0624.com.ua.

 


Фото: www.0624.com.ua/

Теги: Донбасс, Горловка, автобус, снег, дорога, ДТП, автомобиль
 
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