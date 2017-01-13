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В оккупированном Дебальцево из-за обстрелов повреждена линия электропередач, 500 домов без света

13.01.2017 11:32
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В оккупированном Дебальцево из-за обстрелов повреждена линия электропередач, 500 домов без света

Из-за обстрелов 500 частных домов в оккупированном Дебальцево остались без электроснабжения. Об этом заявил так называемый "и.о. главы администраци" оккупированного города Александр Рейнгольд, сообщают сепаратистские СМИ. 

"Ночь прошла плохо. Зафиксированы прилеты рядом с детским садом №4, в результате обстрелов повреждена линия электропередачи. Уже восстановлено энергоснабжение котельной и многоквартирных домов. Частный сектор, 500 домов, остаются без электроснабжения", - сказал он. 

По его словам, энергетики уже приступили к восстановительным работам.  


Фото: glavred.info/

Теги: Донбасс, Дебальцево, линия электропередач, повреждения
 
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