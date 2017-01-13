В результате ошибочного минометного обстрела один боевик убит и трое ранены - разведка

13.01.2017 12:34

Боевики в зоне АТО продолжают нести потери по собственной глупости. 11 января в Макеевке боевики по ошибке обстреляли из минометов собственные передовые позиции, в результате один убитый и трое раненых. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

12 января в Горловке во время чистки крупнокалиберного пулемета, в результате нарушения порядка разборки оружия, был убит боевик пулеметного расчета НВФ.

В разведке также сообщили, что в с массовым дезертирством российских военнослужащих, оккупационным командованием интенсифицирована насильственная призывная кампанию среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе за счет студентов средне-технических и высших учебных заведений.

"В то же время, в учебных центрах сокращен срок подготовки молодого пополнения по всем военным специальностям. Как следствие, растет количество небоевых потерь, связанных с низкой профессиональной подготовкой новобранцев", - отмечает ГУР.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики российско-террористической армии 78 раз обстреляли позиции украинских бойцов.