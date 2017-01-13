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В российском МИДе вынесли свой вердикт "списку Савченко"
Опубликованный народным депутатом Надеждой Савченко список пленных "носит весьма приблизительный характер". Также в нем есть "немало россиян, которые уже давно были освобождены".
Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает 112.ua.
По ее словам, в списке также есть "фамилии людей, чьи дела имеют сугубо уголовную подоплеку и никак не связаны с ситуацией на Донбассе".
Захарова сказала, что с 2016 года украинская сторона отказывается предоставлять обобщенные списки российских граждан, которые находятся в заключении в Украине и осуждены в том числе по политическим статьям.
"Однако цифры, которыми мы располагаем, однозначно на порядок меньше декларируемых. Таких заключенных не более двух десятков. Эта цифра все время меняется, данные мы будем уточнять", - сказала Захарова.
Кроме того, по ее словам, "значительное число граждан, включая нескольких россиян, находились и, возможно, находятся в тайных тюрьмах СБУ".
Фото: https://twitter.com/
Теги: Россия, Донбасс, военные, список, МИД, освобождение
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