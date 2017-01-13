В Волновахе женщина обнаружила в пустующем доме два гранатомета (ФОТО)

13.01.2017 16:46

Жительница Волновахи нашла два гранатомета под кроватью в доме, в котором уже полгода никто не живет. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции в Донецкой области.

В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от 44-летней женщины, которая рассказала, что в помещении летней кухни под кроватью нашла подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные. Как пояснила женщина, она живет по соседству, а указанный дом сдавала. Однако уже 5 месяцев там никто не живет, помещение пустует.



Полицейские немедленно прибыли по указанному адресу, где действительно обнаружили два РПГ- 26.



Опасная находка изъята, угрозы для жителей нет. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают владельцев взрывоопасных боеприпасов.



По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.