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Архив - Донецкая область

В Волновахе женщина обнаружила в пустующем доме два гранатомета (ФОТО)

13.01.2017 16:46
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В Волновахе женщина обнаружила в пустующем доме два гранатомета (ФОТО)

Жительница Волновахи нашла два гранатомета под кроватью в доме, в котором уже полгода никто не живет. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции в Донецкой области.

В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от 44-летней женщины, которая рассказала, что в помещении летней кухни под кроватью нашла подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные. Как пояснила женщина, она живет по соседству, а указанный дом сдавала. Однако уже 5 месяцев там никто не живет, помещение пустует. 

Полицейские немедленно прибыли по указанному адресу, где действительно обнаружили два РПГ- 26. 

Опасная находка изъята, угрозы для жителей нет. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают владельцев взрывоопасных боеприпасов. 

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. 


Фото: https://dn.npu.gov.ua/r

Теги: Донбасс, Волноваха, житейская история, гранатомет, кровать
 
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