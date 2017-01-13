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Архив - Донецкая область

"Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками

13.01.2017 20:28
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"Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками
Представители так называемого "министерства юстиции" "ДНР" "выколачивают" долги перед украинскими банками у населения оккупированной территории Донецкой области. Об этом заявил опальный экс-"министр" госбезопасности "ДНР", боевик Александр Ходаковский во время своей онлайн-конференции вечером в четверг, сообщает "Остров".

"Они доиграются. Они даже не понимают, что они творят. Когда "министерство" и их "исполнительная служба" ходит и выколачивает. А, не удалось, дескать, пробить "закон" по поводу коллекторских фирм в "народном совете", значит коллекторскую работу поручили "министерству юстиции". На голову не натянешь! Слушайте, ребята, задолженности украинским банкам выбивает сегодня "министерство" нашей "днровской" "юстиции"… Только за одно это я бы поставил всех в рядочек и закончил одной длинной очередью", - возмущен Ходаковский. 



Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, банк, долг, население, ДНР
 
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