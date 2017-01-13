"Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками

"Они доиграются. Они даже не понимают, что они творят. Когда "министерство" и их "исполнительная служба" ходит и выколачивает. А, не удалось, дескать, пробить "закон" по поводу коллекторских фирм в "народном совете", значит коллекторскую работу поручили "министерству юстиции". На голову не натянешь! Слушайте, ребята, задолженности украинским банкам выбивает сегодня "министерство" нашей "днровской" "юстиции"… Только за одно это я бы поставил всех в рядочек и закончил одной длинной очередью", - возмущен Ходаковский.