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Впервые за 20 лет - в школах "ДНР" ввели переводные экзамены
"Власти ДНР" ввели в "республике" переводные экзамены для учащихся 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов общеобразовательных учреждений. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила так называемая "заместитель министра образования и науки" псевдореспублики Ирина Симонова, передают сепаратистские СМИ.
"Переводные экзамены не проводились порядка 20 лет. Выбраны такие предметы: в шестом классе дети будут сдавать математику, в седьмом – историю, в восьмом – литературу, в десятом – географию", — сказала Симонова.
По ее словам, экзамен по математике будет устным, каждый билет будет содержать один теоретический вопрос и два практических задания. Экзамены по остальным предметам также будут устными, но с двумя теоретическими вопросами и одним практическим.
"Это позволит нашим детям научиться доносить свои мысли, научиться общаться", — заявила Симонова, добавив, что уже составлен примерный график сдачи экзаменов. Мероприятия запланированы на 29,30,31 мая.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донбасс, экзамен, ДНР, школы
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