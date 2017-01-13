Впервые за 20 лет - в школах "ДНР" ввели переводные экзамены

13.01.2017 12:21

"Власти ДНР" ввели в "республике" переводные экзамены для учащихся 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов общеобразовательных учреждений. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила так называемая "заместитель министра образования и науки" псевдореспублики Ирина Симонова, передают сепаратистские СМИ.



"Переводные экзамены не проводились порядка 20 лет. Выбраны такие предметы: в шестом классе дети будут сдавать математику, в седьмом – историю, в восьмом – литературу, в десятом – географию", — сказала Симонова.



По ее словам, экзамен по математике будет устным, каждый билет будет содержать один теоретический вопрос и два практических задания. Экзамены по остальным предметам также будут устными, но с двумя теоретическими вопросами и одним практическим.



"Это позволит нашим детям научиться доносить свои мысли, научиться общаться", — заявила Симонова, добавив, что уже составлен примерный график сдачи экзаменов. Мероприятия запланированы на 29,30,31 мая.