"Второй день не можем выехать через Майорск" - информация от очевидцев о ситуации на блокпостах

13.01.2017 12:16

По информации Госпогранслужбы Украины, сегодня утром на линии соприкосновения на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» ‒ 70/170; «Марьинка» ‒ 150/150; «Новотроицкое» ‒ 40/40; «Гнутово» ‒ 60/40.

Пользователи соцсетей комментируют ситуация так:

#Артемовск #Бахмут #Майорск #Зайцево #Никитовка

«Мои выехали рано утром в сторону Бахмута, стояли с 4:00 , ничего не изменилось и развернулись домой обратно. 2-ой день не могут выехать, вчера вернулись с 0 б/п вечером».

«Паспортный «ДНР» прошли быстро. На таможенном все глухо... Движения нет совсем. Говорят, не пускает Украина».

«Вроде-бы на нулевом украинском скопилось много машин. Чуть больше 100. Поэтому, на «ДНР-таможне» не пропускают. А почему не пропускает Украина или очень медленно ‒ не знаю».

#Александровка #Курахово #Марьинка

«Муж выехал в 6:00, сильный снег, переживаю».

«В 8.50 очередь на Донецк была между броневиком и посадкой( ближе к броневику). Движение нормальное».

«На «ДНР» нет очереди, а на нулевке на горочке ‒ перед второй опорой».

#Новотроицкое #Перлына #Еленовка

«40 в сторону Мариуполя на Новотроицком».

«Из Мариуполя сразу заехали на БП».

(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).