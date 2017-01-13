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Архив - Донецкая область

За прошедшие сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных

13.01.2017 14:35
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За прошедшие сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО в Донбассе в результате боевых действий ранены трое украинских военнослужащих, погибших нет.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на традиционном брифинге.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, но трое наших военнослужащих получили ранения. Это произошло в районе населенного пункта Попасная", - сказал Мотузяник.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, ранение, военные
 
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