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Жители оккупированного Донбасса могут получать информацию об инициативах украинской власти через соцсети
Журналисты проекта «Общественное телевидение Донбасса» 13 января провели онлайн трансляцию пресс-концеренции по итогам рабочего визита в Донецкую область министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша и первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко в Краматорске.
«В условиях сокращающейся коммуникации между отдельными районами Донбасса и украинским правительством, а также взаимной блокировки телесигнала, важно предоставить жителям Донецка и Луганска возможность получать напрямую информацию от украинского правительства. Онлайн трансляция в социальных сетях «Facebook» и «Вконтакте» - это способ донести информацию гражданам, оставшимся без влияния правительства, органов защиты населения, местных властей», - сказал председатель общественной организации «Донецкий институт информации» Виталий Сизов.
Во время совещания в помещении Донецкой областной военно-гражданской администрации Министр Вадим Черныш сообщил о принятии Правительством плана действий по реинтеграции отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Министр отметил, что Правительство определяет план мероприятий, направленных на реинтеграцию отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, с целью восстановления единого конституционного пространства Украины.
Специально для жителей неподконтрольных территорий «Донецкий институт информации» выпустил приложения для мобильных устройств, которые позволяют обойти блокировку контента.
Скачать приложение для iOS: http://bit.ly/dn_ios
Для Android: http://bit.ly/dn_android
Фото: dii.dn.ua/
Теги: информация, Facebook, житейская история, правительство, ДНР, ЛНР, Донбасс SOS
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