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14 января - Васильев день: как отмечают
14 января – это так называемое Перезимье или середина зимы. Отмечается Старый Новый год, и считается, что Рождественские Святки достигли своего апогея. После Васильева дня и до 18 января, согласно народным поверьям, бесновалась нечистая сила. В это же время проводились народные гулянья с песнями, танцами, колядками – так люди пытались отогнать от себя зло.
Василий является покровителем свиней, а потому 14 января молятся за то, чтобы домашние животные не болели. Также говорят: «Пришел Васильев день, и зиме пришла середка». Старались провести этот день как можно веселее. На столе в праздник обязательно должна быть свиная голова.
Также 14 января в православной церкви отмечается Обрезание Господне. В Писании сказано, что на восьмой день от Рождества Святой Младенец был обрезан и наречен именем Иисус, которое означает «Спаситель». Сопутствуют этому дню приметы и традиции.
По одной старинной традиции 14 января варится кутья – специальная каша с добавлением крупны, изюма, меда и орехов. Хозяйки издавна примечали, что если горшок с кутьей достали из печи, а он треснул, то это приведет к несчастью. Сама каша, получившаяся наваристой и вкусной, предвещает скорую свадьбу детей. Если каша 14 января горчит – жди дурных новостей. Если предсказание было хорошим, кутью съедали всей семьей. Чтобы плохие предсказания не сбылись, горшок с кашей выбрасывали в прорубь.
Народные приметы на 14 января
Растущая луна в ночь на 14 января – к сильному половодью весной
Если утром идет снег, то зима тоже будет снежной, а весна наступит поздно
Наблюдали за направлением ветра. Считалось, что если он дует с Севера, то лето будет холодным, с Запада – ненастным, с Востока – засушливым, с Юга – вполне обычным, теплым, без особых температурных перепадов.
Если человек родился в Васильев день, то, согласно поверьям, он будет очень богатым. В качестве оберега ему рекомендуется носить яшму.
Сильный снег в Васильев день – быть хорошему лету. Оттепель пророчит прохладные летние дни
Яркие звезды на небе 14 января предвещают скорые морозы
Снегопад в Васильев день – примета к тому, что ждут богатые урожаи летом и осенью
Если 14 января выпадает на новолуние, это приводит к большому половодью
Если снег начал идти с самого утра, то это означает, что снегопады не прекратятся еще очень долго и, скорее всего, продлятся до самой весны
В этот день нельзя ругаться и злословить, думать о плохом, поскольку как встретишь Новый год, так его и проведешь (пусть даже речь идет о Старом Новом годе)
Нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах весь год
Считается, что если 14 января надеть обновку, то в течение всего года будет сопутствовать удача
Желание, которое было загадано в ночь с 13 на 14 января, обязательно сбудется
Если на дорогах 14 января гололед, это сулит урожай.
Фото: good-know.com/
Теги: Донбасс, Старый новый год, приметы, Василий Аксенов
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