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Алкоголики и наркоманы - в "армию ЛНР" Кремль прислал пополнение
14.01.2017 15:00
Новоприбывшее подкрепление для усиления оккупационных войск в Донбассе оказалось непригодным к службе.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечают, что 9 января проверка 32 кандидатов, прибывших из России для пополнения «7-й отдельной мотострелковой бригады» (Брянка) «2-го армейского корпуса» (Луганск) Вооруженных сил РФ, показала, что 28 из них непригодны по состоянию здоровья и склонны к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими веществами.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, приговор, ДНР, ЛНР, наемники, служба занятости
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