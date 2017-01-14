Боевик Басурин снова решил сразить население "республики" кошмарными цифрами

14.01.2017 18:46

Сегодня так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что ВСУ за сутки 964 раза открывали огонь по прифронтовым территориям "республики". Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

"Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает оставаться напряженной. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 964 раза нарушили режим прекращения огня, — сказал он. — При этом противник выпустил по территории Республики 16 артиллерийских, пять танковых снарядов, 148 мин калибром 120 и 82 мм, а также 766 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, противник применял БМП и стрелковое вооружение".

По словам Басурина, наиболее интенсивным обстрелам подверглись Ясиноватая и ее окраины – поселки Железная Балка и Крутая Балка, село Спартак. Кроме того, ВСУ продолжили вести огонь по югу ДНР, а именно селам Саханка, Ленинское, Коминтерново и Петровское.

"Обстрелам в очередной раз подверглась Горловка с ее пригородами и окраины Донецка", - добавил Басурин.