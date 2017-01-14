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Архив - Донецкая область

Боевик Басурин снова решил сразить население "республики" кошмарными цифрами

14.01.2017 18:46
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Боевик Басурин снова решил сразить население "республики" кошмарными цифрами

Сегодня так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что ВСУ за сутки 964 раза открывали огонь по прифронтовым территориям "республики". Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

"Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает оставаться напряженной. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 964 раза нарушили режим прекращения огня, — сказал он. — При этом противник выпустил по территории Республики 16 артиллерийских, пять танковых снарядов, 148 мин калибром 120 и 82 мм, а также 766 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, противник применял БМП и стрелковое вооружение".

По словам Басурина, наиболее интенсивным обстрелам подверглись Ясиноватая и ее окраины – поселки Железная Балка и Крутая Балка, село Спартак. Кроме того, ВСУ продолжили вести огонь по югу ДНР, а именно селам Саханка, Ленинское, Коминтерново и Петровское.

"Обстрелам в очередной раз подверглась  Горловка с ее пригородами  и окраины Донецка", -  добавил Басурин.


Фото: https://gorlovka.today/

Теги: Донбасс, ДНР, обстрелы, Басурин
 
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