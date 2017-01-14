Боевик Захарченко намерен рассмотреть возможность амнистии "некоторых представителей Украины"

14.01.2017 14:05

Главарь "ДНР" Александр Захарченко решил вынести на рассмотрение "Народного Совета" вопрос амнистии участников конфликта в Донбассе, предусмотренной Минскими соглашениями.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, сообщают сепаратисткие СМИ.

"Я, наверно, выйду с инициативой на Народный Совет: пускай он рассматривает амнистию жителей Донецкой Народной Республики, которые не совершали военных преступлений. Таким образом мы не нарушаем "Минск" ни капельки. Обратите внимание: в Минских договоренностях прописана амнистия, а кто ее должен объявлять и на кого она должна распространяться, в "Минске" не прописано", — сказал Захарченко.



Он добавил, что "власти ДНР" могут рассмотреть и возможность амнистии "некоторых представителей Украины, которые не совершили военных преступлений и не находились в зоне "АТО".







