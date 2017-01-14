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Боевик Захарченко намерен рассмотреть возможность амнистии "некоторых представителей Украины"
Главарь "ДНР" Александр Захарченко решил вынести на рассмотрение "Народного Совета" вопрос амнистии участников конфликта в Донбассе, предусмотренной Минскими соглашениями.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, сообщают сепаратисткие СМИ.
"Я, наверно, выйду с инициативой на Народный Совет: пускай он рассматривает амнистию жителей Донецкой Народной Республики, которые не совершали военных преступлений. Таким образом мы не нарушаем "Минск" ни капельки. Обратите внимание: в Минских договоренностях прописана амнистия, а кто ее должен объявлять и на кого она должна распространяться, в "Минске" не прописано", — сказал Захарченко.
Он добавил, что "власти ДНР" могут рассмотреть и возможность амнистии "некоторых представителей Украины, которые не совершили военных преступлений и не находились в зоне "АТО".
Фото: dnr-news.com/
Теги: Украина, Донбасс, житейская история, амнистия, ДНР, Захарченко
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