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Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко

14.01.2017 17:28
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Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко

Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко сообщил первому заместителю СММ ОБСЕ Александру Хугу, что количество обстрелов украинских позиций в зоне АТО увеличилось. Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны.  

 На протяжении декабря 2016 года и января 2017 года гибридная армия РФ 1730 раз нарушила режим прекращения огня и при этом 693 раз применяла запрещенное оружие. 

Около 60% всех нарушений осуществляются в вечернее и ночное время, когда наблюдатели СММ ОБСЕ уже не патрулируют.

Муженко подчеркнул, что важно наращивать возможности мониторинговой миссии наблюдать за ситуацией и соблюдением минских соглашений.  


Фото: www.mil.gov.ua/

Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, обстрелы, Виктор Муженко, Александр Хуг
 
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