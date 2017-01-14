Главная / Новости / Донецкая область / Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко
Последние новости раздела
- Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"18:13
- Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)17:58
- Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко17:28
- Война в Украине продлится еще очень долго, "мы один из плацдармов " - мнение17:13
- В Дебальцево из-за обстрелов повреждены линии электропередач: люди остались без тепла и света16:54
- Боевики на Донбассе настроены на эскалацию конфликта16:35
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины16:24
- В Железном Донецкой области из-за обстрелов боевиков поврежден жилой дом (ФОТО)16:10
- Захарченко готов встретиться с нардепом Савченко в Донецке по вопросу амнистии15:29
- Донецкая фильтровальная станция возобновила работу15:04
Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко
14.01.2017 17:28
Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко сообщил первому заместителю СММ ОБСЕ Александру Хугу, что количество обстрелов украинских позиций в зоне АТО увеличилось. Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны.
На протяжении декабря 2016 года и января 2017 года гибридная армия РФ 1730 раз нарушила режим прекращения огня и при этом 693 раз применяла запрещенное оружие.
Около 60% всех нарушений осуществляются в вечернее и ночное время, когда наблюдатели СММ ОБСЕ уже не патрулируют.
Муженко подчеркнул, что важно наращивать возможности мониторинговой миссии наблюдать за ситуацией и соблюдением минских соглашений.
Фото: www.mil.gov.ua/
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, обстрелы, Виктор Муженко, Александр Хуг
Читайте также:
- Не прошло и трех лет: в ОБСЕ заявили, что боевики обстреливают жилые кварталы
- Представитель ОБСЕ дипломатично назвал, кто срывает перемирие на Донбассе
- Ужасные признания миссии ОБСЕ по Донбассу
- Запад в панике. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ситуацию в Донбассе взрывоопасной
- Донбасские боевики и слышать не хотят о мире: под обстрелом ремонтные бригады и наблюдатели ОБСЕ
- Вогневі нальоти та показова тиша в зоні АТО
- Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"18:13
- "За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков18:07
- Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)17:58
- Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко17:28
- Война в Украине продлится еще очень долго, "мы один из плацдармов " - мнение17:13
- В Дебальцево из-за обстрелов повреждены линии электропередач: люди остались без тепла и света16:54
- Боевики на Донбассе настроены на эскалацию конфликта16:35
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины16:24
- В Железном Донецкой области из-за обстрелов боевиков поврежден жилой дом (ФОТО)16:10
- Захарченко готов встретиться с нардепом Савченко в Донецке по вопросу амнистии15:29
- "Дождь" решил заработать на запрете в Украине18:30
- Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"18:13
- "За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков18:07
- Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)17:58
- Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко17:28
- Война в Украине продлится еще очень долго, "мы один из плацдармов " - мнение17:13
- В Дебальцево из-за обстрелов повреждены линии электропередач: люди остались без тепла и света16:54
- Валерий Лобановский пополнил список лучших тренеров мира16:45
- Боевики на Донбассе настроены на эскалацию конфликта16:35
- Эксперт рассказал, как будут вести себя гривна и доллар в 2017 году16:33
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?
- Россия готовит бойню на Донбассе
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Полнейшая тупость и редкая быковатость доведут Савченко до ареста: очередная публикация Савченко вызвала бурю возмущения украинцев