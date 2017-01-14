Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко

14.01.2017 17:28

Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко сообщил первому заместителю СММ ОБСЕ Александру Хугу, что количество обстрелов украинских позиций в зоне АТО увеличилось. Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны.

На протяжении декабря 2016 года и января 2017 года гибридная армия РФ 1730 раз нарушила режим прекращения огня и при этом 693 раз применяла запрещенное оружие.

Около 60% всех нарушений осуществляются в вечернее и ночное время, когда наблюдатели СММ ОБСЕ уже не патрулируют.

Муженко подчеркнул, что важно наращивать возможности мониторинговой миссии наблюдать за ситуацией и соблюдением минских соглашений.