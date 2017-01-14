Боевики на Донбассе настроены на эскалацию конфликта

14.01.2017 16:35

Боевики «ЛДНР» настроены на эскалацию конфликта в зоне АТО, учитывая расширение географии боевых действий и увеличение количества обстрелов.

Такле заявление сделал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на традиционном брифинге.

Он отметил: «Расширение географии боевых действий и значительное общее количество вражеских обстрелов свидетельствует о том, что враг не собирается соблюдать минские соглашения и настроен на эскалацию противостояния. По всему горловскому периметру и в авдеевской промзоне вчера произошла серия перестрелок между силами АТО и оккупантами».