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Боевики на Донбассе настроены на эскалацию конфликта
14.01.2017 16:35
Боевики «ЛДНР» настроены на эскалацию конфликта в зоне АТО, учитывая расширение географии боевых действий и увеличение количества обстрелов.
Такле заявление сделал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на традиционном брифинге.
Он отметил: «Расширение географии боевых действий и значительное общее количество вражеских обстрелов свидетельствует о том, что враг не собирается соблюдать минские соглашения и настроен на эскалацию противостояния. По всему горловскому периметру и в авдеевской промзоне вчера произошла серия перестрелок между силами АТО и оккупантами».
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, конфликт, эскалатор, ДНР, ЛНР, боевики
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