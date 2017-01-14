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Бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка"
14.01.2017 10:18
Терористи обстріляли контрольний пост прикордонників «Мар’їнка» на Донеччині, пише unian.ua.
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, учора ввечері незаконні збройні формування майже годину вели вогонь по КП «Мар’їнка».
Вогонь російські найманці відкрили майже о 20.00 зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів. Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного н.п. Олександрівка. Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту «Мар’їнка» не перебували.
Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Фото: www.unian.ua/
Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, боевики, Госпогранслужба, КПВВ
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