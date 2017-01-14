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Четыре алкаша и барикада - в сети вспомнили , как начиналась "ДНР" (ВИДЕО)
14.01.2017 21:53
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- Часть Донецкой области оккупирована, а Жебривский и Черныш ни разу не встретились22:14
- Четыре алкаша и барикада - в сети вспомнили , как начиналась "ДНР" (ВИДЕО)21:53
- Жебрівський проінспектував, як йде реконструкція будинків для переселенців та воїнів АТО в Бахмуті (ФОТО)21:44
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- Жебривский озвучил свое видение финансовых взаимоотношений на оккупированных территориях Донбасса20:25
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать19:57
- За последние сутки в ДТП в Донецкой области погибли три пешехода22:42
- 210 кг колбасы в бензобаке - пограничники на КПВВ "Майорск" не пропустили ценный груз в "ДНР"22:38
- В Донецкой области микроавтобус сбил маму с дочкой, женщина погибла22:29
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