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Четыре алкаша и барикада - в сети вспомнили , как начиналась "ДНР" (ВИДЕО)

14.01.2017 21:53
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Четыре алкаша и барикада - в сети вспомнили , как начиналась "ДНР" (ВИДЕО)

Первая барикада в Донецке появилась 17 марта 2014 года. Тогда никто не думал, к чему может привести это недоразумение.


Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, бар, сеть, начало, ДНР
 
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