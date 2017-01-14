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Дарио Срна не переходит в "Барселону"

14.01.2017 12:26
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Дарио Срна не переходит в "Барселону"

Капитан "Шахтера" Дарио Срна  принял решение продолжать карьеру в донецком клубе.

"Я и раньше, и сейчас говорю, что мое сердце – в "Шахтере". Поэтому я остаюсь в "Шахтере". Я доволен своим решением. Я слушал свое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в "Шахтере". Я принял правильное решение", - сказал Срна в комментарии телеканалу "Футбол 1", пишет сайт "Новости Донбасса".

Футболист не стал комментировать детали о срыве сделки с "Барселоной".

В составе "Барселоны" Срна был готов пойти на понижение зарплаты до 2 млн евро в год, с условием ее повышения в следующем сезоне.


Фото: football.ua/

Теги: Донбасс, Барселона, капитан, команда
 
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