- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука 07:44
- За прошедшие сутки в зоне АТО зарегистрировано 62 обстрела боевиков, огонь велся на всех направлениях фронта07:26
- На Донетчине массово закрываются предприниматели (ВИДЕО)07:15
- В оккупированном Донецке готовятся к Крещению07:04
- Студенты-переселенцы с 1 января 2017 года будут получать социальные стипендии21:51
- Кремль не собирается сейчас присоединять "ЛДНР" к России, но в будущем это возможно - Ходаковский21:33
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке21:04
- В ОБСЄ показали відео з обстрілу Світлодарська (ВІДЕО)20:43
- "Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками 20:28
- Штаб АТО подтвердил передачу тел пропавших без вести украинских военных (ВИДЕО)19:36
ДНРовцы нарушили обещание и не освободили из плена подростков, которых они считают пособниками СБУ
Боевики из группировки "ДНР" до сих пор не отпустили подростков, которых в сентябре прошлого года задержали в Донецке.
По ее словам, вопрос об освобождении детей неоднократно поднимали на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске.
Подростков должны были отпустить еще до нового года, но этого не произошло, сказала Геращенко. Не помогло в этом вопросе и то, что Украина в одностороннем порядке передала в ОРДЛО 15 сторонников сепаратистов.
"Ради того, чтобы освободить в том числе подростков, Украина шла на жест доброй воли, когда в одностороннем порядке передала 15 человек для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников", - рассказала Геращенко.
Также уполномоченная президента Украины сообщила, что подростков нет возможности обменять, поскольку их родственники живут на неподконтрольной Украине территории, поэтому поднимается вопрос только об их освобождении.
12 сентября прошлого года боевики "ДНР" заявили, что разоблачили сеть "диверсантов", в которую входили исключительно подростки, якобы "завербованные Службой безопасности Украины".
Подростков обвинили в том, что они в течение года взрывали автомобили, здания и военные части на оккупированной территории. В интернете боевики выложили видео, где дети признаются и раскаиваются в содеянном.
В СБУ назвали это очередным информационным "вбросом" сепаратистов. Власти Украины призвали Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вмешаться в ситуацию.
22 декабря Ирина Геращенко сообщила, что на заседании гуманитарного подгруппы была достигнута договоренность с представителями сепаратистов об освобождении подростков.
"С осторожным оптимизмом констатирую, что у нас есть обещание, что подростки, задержанные за "диверсионную деятельность", новогодние праздники встретят в кругу семьи", - сообщила тогда уполномоченная президента.
Напомним, как стало известно 12 сентября, на оккупированной территории Донбасса "МГБ ДНР" поймало пятерых подростков, которых обвинили в подрыве автомобилей, гражданских и военных объектов "на заказ СБУ".
Боевики распространяют информацию, что ребят завербовал военнослужащий из состава добровольческого батальона "Айдар" и угрозами заставил выполнять диверсионные операции. По данным боевиков, подросткам за это еще и платили.
Фото: dnr-pravda.ru/
Теги: Донбасс, тюрьма, плен, ДНР, подростки
- Боевики «ДНР» требуют вернуть им более тысячи пленных
- "ДНР" в Минске предложила новую формулу обмена пленными
- ДНРовцы признались. что удерживают в плену 42 заложника
- Из-за захвата в плен боевиков командиров ДНР заменят на кадровых офицеров РФ
- Боевики выкрали двух бойцов ВСУ, один из них уже мертв,- группа ИС
- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука 07:44
- За прошедшие сутки в зоне АТО зарегистрировано 62 обстрела боевиков, огонь велся на всех направлениях фронта07:26
- На Донетчине массово закрываются предприниматели (ВИДЕО)07:15
- В оккупированном Донецке готовятся к Крещению07:04
- Студенты-переселенцы с 1 января 2017 года будут получать социальные стипендии21:51
- Кремль не собирается сейчас присоединять "ЛДНР" к России, но в будущем это возможно - Ходаковский21:33
- В оккупированном Луганске подожгли продуктовые склады боевиков21:12
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке21:04
- В ОБСЄ показали відео з обстрілу Світлодарська (ВІДЕО)20:43
- "Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками 20:28
- ДНРовцы нарушили обещание и не освободили из плена подростков, которых они считают пособниками СБУ07:53
- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука 07:44
- За прошедшие сутки в зоне АТО зарегистрировано 62 обстрела боевиков, огонь велся на всех направлениях фронта07:26
- На Донетчине массово закрываются предприниматели (ВИДЕО)07:15
- В оккупированном Донецке готовятся к Крещению07:04
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Сегодня в Украине поползли вверх цены на бензин и дизтопливо22:35
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- Студенты-переселенцы с 1 января 2017 года будут получать социальные стипендии21:51
- Кремль не собирается сейчас присоединять "ЛДНР" к России, но в будущем это возможно - Ходаковский21:33
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?
- Россия готовит бойню на Донбассе
- Паспорта оккупированному Донбассу
- Украину накрыла волна повышений