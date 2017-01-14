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Архив - Донецкая область

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

14.01.2017 15:04
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Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после более двухдневного простоя из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».

«Сегодня в 13:00 возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. Предположительно после 16:00 питьевая вода поступит потребителям», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что ДФС была обесточена поздним вечером 11 января, когда в результате обстрелов  была повреждена высоковольтная линия электропередачи.

Накануне СККЦ согласовал «режим тишины» для проведения ремонтно-восстановительных работ в районе станции. После чего энергетикам удалось восстановить энергоснабжение ДФС и начались мероприятия по подключению электрооборудования станции.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, работа, запуск, фильтровальная станция
 
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