Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

14.01.2017 15:04

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после более двухдневного простоя из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».

«Сегодня в 13:00 возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. Предположительно после 16:00 питьевая вода поступит потребителям», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что ДФС была обесточена поздним вечером 11 января, когда в результате обстрелов была повреждена высоковольтная линия электропередачи.

Накануне СККЦ согласовал «режим тишины» для проведения ремонтно-восстановительных работ в районе станции. После чего энергетикам удалось восстановить энергоснабжение ДФС и начались мероприятия по подключению электрооборудования станции.