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Донецкая фильтровальная станция возобновила работу
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после более двухдневного простоя из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».
«Сегодня в 13:00 возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. Предположительно после 16:00 питьевая вода поступит потребителям», — отметили в пресс-службе.
Напомним, что ДФС была обесточена поздним вечером 11 января, когда в результате обстрелов была повреждена высоковольтная линия электропередачи.
Накануне СККЦ согласовал «режим тишины» для проведения ремонтно-восстановительных работ в районе станции. После чего энергетикам удалось восстановить энергоснабжение ДФС и начались мероприятия по подключению электрооборудования станции.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, работа, запуск, фильтровальная станция
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