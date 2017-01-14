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Донецкий "Шахтер" покидает Львов и перебирается на новый стадион
14.01.2017 08:04
Донецкий "Шахтер" перебирается из Львова в Харьков, где планирует проводить свои матчи в дальнейшем. Об этом сообщает "Террикон".
Как отмечается в сообщении, на "Арене Львов" начали собирать технику "Шахтера" по уходу за газоном, которая переезжает в Харьков. "Горняки" покидают стадион, но клубные агрономы продолжают заботиться о состоянии поля.
В "Шахтере" не исключают, что еще проведут во Львове несколько матчей, поскольку контракт действует до лета 2017 года. Но отъезд "Шахтера", безусловно, станет серьезным ударом для одного из центральных стадионов страны, - говорится в сообщении.
"Инфраструктура должна жить, туда должны инвестироваться средства. Это же не построили на раз и забыли, так это не работает. Там остаются "Карпаты". Какая-то ответственность должна переходить на них.
"Карпаты" должны ощущать, что это их родной город и стадион, должно быть разделение ответственности между менеджментами клуба и арены по данному объекту", - сказал каналу "Футбол 1" гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.
Фото: shakhtar.com/
Теги: Донбасс, футбол, Харьков, Львов, переезд, команда
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