Главарь "ДНР" Захарченко снова обвинил Киев в нарушении "режима тишины"

14.01.2017 19:09

Сегодня Александр Захарченко, подводя итоги введения очередного "режима тишины" в конце 2016 года, заявил журналистам сепаратистских изданий, что украинская сторона в очередной раз доказала, что не намерена следовать договоренностям о прекращении огня в Донбассе.

"Режим тишины" изначально не было смысла принимать, он не соблюдался. Можно было договориться о тишине только на Новогоднюю и Рождественскую ночь", — отметил главарь "ДНР", отвечая на вопрос о фактическом срыве мирных договоренностей.

О постоянных обстрелах российских "ихтамнетов" Захарченко, естественно, промолчал. При чем боевики и их российские командиры ведут огонь из жилых кварталов оккупированных населенных пунктов, подвергая опасности местное население.

Напомним, что участники Контактной группы на последних в 2016 году переговорах в Минске (21 декабря) договорились об очередном "режиме тишины" в Донбассе. Договоренность предусматривает бессрочное прекращение огня с полуночи по киевскому времени (01:00 по времени ДНР) в ночь на 24 декабря 2016 года.