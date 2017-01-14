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"Я не втомився, я свою землю захищаю" - співачка та волонтерка презентувала нову пісню про війну на Сході України (ВІДЕО)
14.01.2017 10:52
Рівненська співачка Христина Панасюк презентувала спільну пісню з лідером гурту "Мотор'ролла". Про це пише Рівне1.
Співачка і волонтерка Христина Панасюк презентувала нову пісню, присвячену подіям на Сході України.
Виконала її у дуеті з лідером групи "Мотор'ролла" Сєнею Присяжним.
Фото: justus.com.ua/
Теги: Донбасс, война, видео, песня
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