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Экс-главарь "ДНР"Стрелков предположил возможную скорую ликвидацию Плотницкого и в перспективе смещение Захарченко
Экс-главарь боевиков Игорь Гиркин-Стрелков в соцсети прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Плотницкого. Он уверен, что в скором времени " с легкой руки Кремля" в "ЛНР" появится новый "хозяин", а Плотницкого ждет смещение и возможная ликвидация.
Бывший предводитель террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин, который позорно сбежал с Донбасса и был отстранен от власти, узнал, кто станет новым руководителем боевиков "ЛНР" вместо Игоря Плотницкого.
Об этом Гиркин сообщил на странице в социальной сети, прокомментировав слова другого сбежавшего главаря террористов Валерия Болотова.
Стрелков сообщил, что ранее использованный ближайшим советником Путина Владиславом Сурковым "ган*он" два года ждал своего звездного часа, сохраняя молчание. По утверждению Гиркина, сейчас вновь настал его час и Болотов может снова понадобиться Кремлю.
Гиркин намекнул, что в скором времени Плотницкого "уберут" по причине роста количества убийств и контрабанды в "ЛНР". При этом сам Гиркин подчеркнул, что главарь "ДНР" Захарченко пока находится "в обойме", однако в скором времени можно ждать возвращения другого известного террориста Бородая на его место, пишет vchaspik.ua.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Донбасс, ликвидация, хозяйственный суд, ЛНР, Стрелков, Плотницкий
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