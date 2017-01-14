Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука

14.01.2017 07:44

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью "Обозревателю" заявил, что Игоря Плотницкого и Александра Захарченко ожидает судьба ликвидированного боевика Моторолы.

По словам Туки, вскоре главари боевиков будут ликвидированы российскими наемниками или спецслужбами, поскольку они знают очень много, а властям России не нужны лишние свидетели.

"В лифте кататься. А куда - это зависит от того, какую кнопку нажать. Могут на третий этаж. Конец у них один будет – их устранят, как и Моторолу. Они уже отыгранный материал, никого не интересуют. Для России Захарченко и Плотницкий – очень опасные свидетели", считает экс-председатель Луганской ОВГА.

Георгий Тука добавил, что Украине важно взять этих главарей сепаратистов в плен, поскольку те смогут рассказать много интересных фактов о войне в Донбассе. Чиновник также отметил, что главам фейковых псевдогосударств не стоит рассчитывать на политическое убежище в Российской Федерации.

Напомним, ранее Георгий Тука заявил, что Украина сможет выиграть войну на Донбассе только с помощью проведения реформ, а также боеспособной армии.