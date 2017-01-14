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Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью "Обозревателю" заявил, что Игоря Плотницкого и Александра Захарченко ожидает судьба ликвидированного боевика Моторолы.
По словам Туки, вскоре главари боевиков будут ликвидированы российскими наемниками или спецслужбами, поскольку они знают очень много, а властям России не нужны лишние свидетели.
"В лифте кататься. А куда - это зависит от того, какую кнопку нажать. Могут на третий этаж. Конец у них один будет – их устранят, как и Моторолу. Они уже отыгранный материал, никого не интересуют. Для России Захарченко и Плотницкий – очень опасные свидетели", считает экс-председатель Луганской ОВГА.
Георгий Тука добавил, что Украине важно взять этих главарей сепаратистов в плен, поскольку те смогут рассказать много интересных фактов о войне в Донбассе. Чиновник также отметил, что главам фейковых псевдогосударств не стоит рассчитывать на политическое убежище в Российской Федерации.
Напомним, ранее Георгий Тука заявил, что Украина сможет выиграть войну на Донбассе только с помощью проведения реформ, а также боеспособной армии.
Фото: ukr.obozrevatel.com/
Теги: Донбасс, война, Кремль, боевики, Захарченко, Плотницкий, Георгий Тука
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