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Мнение политика: выплата пенсий и пособий на оккупированном Донбассе - одно из условий реализации "Минска-2"

14.01.2017 08:36
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Мнение политика: выплата пенсий и пособий на оккупированном Донбассе - одно из условий реализации "Минска-2"

Возобновление со стороны Киева социальных выплат жителям Донбасса является частью минских соглашений, а заявления украинских властей о намерении вернуть эти выплаты только после возобновления полного контроля над регионом ведут к срыву договоренностей, считает представитель Украины в гуманитарной подгруппе, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

"Нельзя ждать, пока "Минск" будет реализован, а уж потом начинать выплачивать пенсии, поскольку такие выплаты и есть необходимая составляющая этой реализации. Если чиновник этого не понимает, то он или абсолютно некомпетентен, или же сознательно проводит линию на срыв реализации минских соглашений", ― написал Медведчук в пятницу в "Живом журнале"l, комментируя заявление вице-премьера Розенко.

По его мнению, без средств к существованию люди просто не выживут, если пенсии и социальные пособия не платит Киев, их вынуждены платить ДНР и ЛНР. 

"Чем дольше это будет продолжаться, тем меньше у Украины шансов на реинтеграцию этих территорий", — подчеркнул Медведчук. 


Фото: www.bbc.com/

Теги: Украина, Донбасс, житейская история, правительство, ДНР, ЛНР, выплаты, пенсии
 
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