На Донетчине массово закрываются предприниматели (ВИДЕО)

14.01.2017 07:15

С 1 января в Украине увеличен налог для частных предпринимателей. Физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) второй и третьей групп вдвое увеличен единый социальный взнос, до 704 грн в месяц. Оплата налога обязательна даже в случаях при отсутствии прибыли.



Законопроект с соответствующими изменениями президент Петр Порошенко подписал в декабре 2016 года.



Это вызвало массовое закрытие регистраций среди ФЛП. По оценкам сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, с середины декабря и на протяжении трех недель в Украине закрылись 128 тыс. ФЛП.



В кабинетах регистрационных служб в Донецкой области очереди, в частности в Славянске и Мариуполе, сообщают "Новости Донбасса".



