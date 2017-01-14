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На Донетчине массово закрываются предприниматели (ВИДЕО)
14.01.2017 07:15
С 1 января в Украине увеличен налог для частных предпринимателей. Физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) второй и третьей групп вдвое увеличен единый социальный взнос, до 704 грн в месяц. Оплата налога обязательна даже в случаях при отсутствии прибыли.
Законопроект с соответствующими изменениями президент Петр Порошенко подписал в декабре 2016 года.
Это вызвало массовое закрытие регистраций среди ФЛП. По оценкам сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, с середины декабря и на протяжении трех недель в Украине закрылись 128 тыс. ФЛП.
В кабинетах регистрационных служб в Донецкой области очереди, в частности в Славянске и Мариуполе, сообщают "Новости Донбасса".
Фото: novosti.dn.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, закрытие, прибыль, налоги, предприниматели
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