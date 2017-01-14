Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"

14.01.2017 18:13

Духовные ценности или культура на сегодняшний день не смогут объединить украинцев. Об этом в эфире NewsOne заявила народный депутат Надежда Савченко.



По ее словам, в условиях тотальной бедности населения объединить украинцев могут только материальные блага.



Она подчеркнула, что в условиях, когда люди устали от постоянной травли и начинается непереваривание друг друга, нужно выбирать то, что нужно всем.



"К сожалению, на сегодняшний день наш народ настолько захудалый и обедневший, что нас не спасут никакие духовные ценности или культура, они нас не объединят. Нас объединит банально просто холодильник, кошелек", - сказала Савченко.