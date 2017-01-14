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Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"

14.01.2017 18:13
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Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"

Духовные ценности или культура на сегодняшний день не смогут объединить украинцев. Об этом в эфире NewsOne заявила народный депутат Надежда Савченко. 

По ее словам, в условиях тотальной бедности населения объединить украинцев могут только материальные блага. 

Она подчеркнула, что в условиях, когда люди устали от постоянной травли и начинается непереваривание друг друга, нужно выбирать то, что нужно всем. 

"К сожалению, на сегодняшний день наш народ настолько захудалый и обедневший, что нас не спасут никакие духовные ценности или культура, они нас не объединят. Нас объединит банально просто холодильник, кошелек", - сказала Савченко. 


Фото: donbass.ua/

Теги: Украина, Донбасс, Савик Шустер, цена, холодильник, народ, бедность
 
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