- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать19:57
- За день, 14 января, боевики 28 раз обстреляли силы АТО - двое украинских военнослужащих ранены, один – погиб19:36
- "Проблемы нет, но глушить будем" - Захарченко об "Украинском радио" на Донбассе19:28
- Главарь "ДНР" Захарченко снова обвинил Киев в нарушении "режима тишины"19:09
- Боевик Басурин снова решил сразить население "республики" кошмарными цифрами18:46
- Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"18:13
- Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)17:58
- Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко17:28
- Война в Украине продлится еще очень долго, "мы один из плацдармов " - мнение17:13
- В Дебальцево из-за обстрелов повреждены линии электропередач: люди остались без тепла и света16:54
О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
Власти Украины ведут работу по созданию списка переселенцев для отслеживания их перемещения через линию разграничения в Донбассе и время их нахождение на подконтрольной украинскому правительству территории.
Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил: «На сегодня ведутся работы, чтобы этот общий список переселенцев составить. Для того, чтобы в реальном времени можно было отслеживать: если человек пересек линию разграничения и на нашей территории, сколько он находится, где. Это робота проделывается. Это программы разных структур и для того, чтобы их объединить необходимо время».
По его словам, министерством ведутся разговоры с общественниками о механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО. Гримчак отметил:"Это стоит делать, но делать в комплексе вместе с другими шагами: снятие ограничений на торговлю некоторыми товарами и так далее».
Источник: "ДонПРесс".
Фото: rian.com.ua/
Теги: Донбасс, торговля, житейская история, пособие, выплаты, переселенцы, линия разграничения, пенсии
- 17 тысяч переселенцев в Славянске перестанут получать пособия
- Минсоцполитики: Годовой объем выплат переселенцам составляет 30 млрд гривен
- С пенсиями - всё! К переселенцам пришла "черная пятница"
- Сражения за переселенцев: иски - пачками
- В Бахмуте проводят массовую проверку переселенцев
- Приказано выжить: переселенцев послали в очередной забег по кругу
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать19:57
- За день, 14 января, боевики 28 раз обстреляли силы АТО - двое украинских военнослужащих ранены, один – погиб19:36
- "Проблемы нет, но глушить будем" - Захарченко об "Украинском радио" на Донбассе19:28
- Главарь "ДНР" Захарченко снова обвинил Киев в нарушении "режима тишины"19:09
- Боевик Басурин снова решил сразить население "республики" кошмарными цифрами18:46
- Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"18:13
- "За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков18:07
- Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)17:58
- Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко17:28
- Война в Украине продлится еще очень долго, "мы один из плацдармов " - мнение17:13
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать19:57
- Стресс и киви - ученые нашли взаимосвязь19:41
- За день, 14 января, боевики 28 раз обстреляли силы АТО - двое украинских военнослужащих ранены, один – погиб19:36
- "Проблемы нет, но глушить будем" - Захарченко об "Украинском радио" на Донбассе19:28
- Главарь "ДНР" Захарченко снова обвинил Киев в нарушении "режима тишины"19:09
- Боевик Басурин снова решил сразить население "республики" кошмарными цифрами18:46
- "Дождь" решил заработать на запрете в Украине18:30
- Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"18:13
- "За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков18:07
- Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)17:58
- Стресс и киви - ученые нашли взаимосвязь19:41
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?
- Россия готовит бойню на Донбассе
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины