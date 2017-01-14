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О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать

14.01.2017 19:57
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О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать

Власти Украины ведут работу по созданию списка переселенцев для отслеживания их перемещения через линию разграничения в Донбассе и время их нахождение на подконтрольной украинскому правительству территории.

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил: «На сегодня ведутся работы, чтобы этот общий список переселенцев составить. Для того, чтобы в реальном времени можно было отслеживать: если человек пересек линию разграничения и на нашей территории, сколько он находится, где. Это робота проделывается. Это программы разных структур и для того, чтобы их объединить необходимо время».

По его словам, министерством ведутся разговоры с общественниками о механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО. Гримчак отметил:"Это стоит делать, но делать в комплексе вместе с другими шагами: снятие ограничений на торговлю некоторыми товарами и так далее».

Источник: "ДонПРесс".


Фото: rian.com.ua/

Теги: Донбасс, торговля, житейская история, пособие, выплаты, переселенцы, линия разграничения, пенсии
 
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