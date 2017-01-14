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Предпринимателям, которые не успели закрыться, могут дать поблажку в уплате налога за январь
Сейчас вырабатывается механизм, чтобы предприниматели, которые не успели закрыть свой бизнес, при снятии с учета не платили налог за январь 2017 года
Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала народный депутат от фракции БПП, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, сообщает facenews.ua.
Южанина прокомментировала ситуацию, когда единый социальный взнос должны платить физлица-предприниматели, которые не получают доход.
"С пенсионной системой огромная проблема. Поймите, что это за спящие ФОПы, кем и для чего они используются. Я не хочу говорить о том, что действительно есть часть людей, которые держали такую регистрацию в неиспользованном режиме, ибо надеялись продолжить свой бизнес. Регистрация бизнеса сейчас происходит за несколько часов", - сказала Южанина.
По ее словам, сейчас с Министерством финансов и Государственной фискальной службой нарабатывается механизм, чтобы предприниматели, которые не успели по каким-то причинам закрыть свой бизнес, при снятии с учета не платили налог за январь 2017 года. Речь также идет о возможном упрощении процедуры закрытия ФОПов.
6 декабря парламент принял, а 27 декабря президент подписал изменения в законодательство относительно работы физических лиц-предпринимателей.
С 1 января 2017 года единый социальный взнос будут платить даже те физлица-предприниматели, которые не получают доход.
Фото: telegraf.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, закрытие, налог, плата, январь, предприниматели
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