"Проблемы нет, но глушить будем" - Захарченко об "Украинском радио" на Донбассе

14.01.2017 19:28

Главарь "ДНР" Александр Захарченко не видит опасности в запуске вещания "Украинского радио" на оккупированной территории Донецкой области. Об этом он заявил на пресс-конференции 14 января, сообщает "Мининформации ДНР".



"Да я знаю об этой проблеме. В Часов Яре находится эта станция, которая будет вещать на нашу территорию. На сегодняшний день, если вы включите приемник, мы можем поймать любую, в том числе и на украинском языке. По большому счету мы уже 2 года живем с вещанием украинского радио", - сказал Захарченко.



При этом, как добавил глава "ДНР", он подал приказ подготовить решение, которое позволит глушить частоту "Украинского радио".

"Особой проблемы в этом не вижу. Но все равно дал приказ, чтобы подготовили решение техническое, которое позволяет именно это радио на этой частоте глушить", - сказал Захарченко.



Напомним, 12 января Национальный совет выдал разрешение на вещание на территории проведения АТО с использованием радиочастоты 873 кГц в городе Часов Яр Донецкой области передач первой программы государственной радилостанции "Украинское радио". Частота вещания в дневное время покроет Донецк, Горловку, Макеевку, Торец, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, а также Брянку и Алчевск Луганской области.