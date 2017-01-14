Российским "ихтамнетам" запретили выезжать на родину

14.01.2017 13:22

Российское командование запретило военным покидать расположение и выезжать из оккупированного Донбасса в Россию. Эти меры связаны с неукомплектованностью личным составом и массовым дезертирством военнослужащих, сообщаеь Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российское оккупационное командование продолжает мероприятия по снижению уровня неукомплектованности личным составом и предупреждение случаев дезертирства в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

Введен запрет на выезд военнослужащих 1 и 2 АК ВС РФ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию.

С конца декабря 2016 года ФСБ РФ активизировала вербовальную деятельность среди студентов высших учебных заведений Украины и РФ, которые имеют родственников на неподконтрольных Украине территориях и с разной периодичностью их посещают.

В то же время, по результатам работы комиссий оккупационного командования в соединениях и частях 1 и 2 АК установлено, что большинство военнослужащих-контрактников из числа местного населения не желают продлевать контракты, а российские военнослужащие характеризуются низкими морально-психологическими качествами.

9 января т.г. проверка тридцати двух кандидатов для прохождения службы, которые прибыли с территории России для пополнения 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ, показала, что двадцать восемь из них оказались непригодны по состоянию здоровья и склонны к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими веществами.