Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Российским "ихтамнетам" запретили выезжать на родину

14.01.2017 13:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российским "ихтамнетам" запретили выезжать на родину

Российское командование запретило военным покидать расположение и выезжать из оккупированного Донбасса в Россию. Эти меры связаны с неукомплектованностью личным составом и массовым дезертирством военнослужащих, сообщаеь Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российское оккупационное командование продолжает мероприятия по снижению уровня неукомплектованности личным составом и предупреждение случаев дезертирства в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

Введен запрет на выезд военнослужащих 1 и 2 АК ВС РФ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию.

С конца декабря 2016 года ФСБ РФ активизировала вербовальную деятельность среди студентов высших учебных заведений Украины и РФ, которые имеют родственников на неподконтрольных Украине территориях и с разной периодичностью их посещают.

В то же время, по результатам работы комиссий оккупационного командования в соединениях и частях 1 и 2 АК установлено, что большинство военнослужащих-контрактников из числа местного населения не желают продлевать контракты, а российские военнослужащие характеризуются низкими морально-психологическими качествами.

9 января т.г. проверка тридцати двух кандидатов для прохождения службы, которые прибыли с территории России для пополнения 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ, показала, что двадцать восемь из них оказались непригодны по состоянию здоровья и склонны к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими веществами.


Фото: ghall.com.ua/

Теги: Россия, Донбасс, война, запрет, военные, выездка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх