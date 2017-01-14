Ситуация на блокпостах сегодня, 14 января - информация от очевидцев и Госпогранслужбы

14.01.2017 13:29

По информации Госпогранслужбы Украины, сегодня утром на линии соприкосновения на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" ‒ 100/100; "Марьинка" ‒ 150/150; "Новотроицкое" ‒ 20/0; "Гнутово" ‒ 100/20.

Пользователи соцсетей комментируют ситуация так:

#Артемовск #Бахмут #Майорск #Зайцево #Никитовка

"Очередь на Майорск в сторону Артемовска - машин 30, пеших тоже мало".

#Александровка #Курахово #Марьинка

"Очередь из Донецка машин 150".

"Около 30 машин в сторону Донецка!".

"В сторону Донецка встал сразу после броневика, машин 50 в очереди".

"В сторону Курахово стоят машины от взорваного буса, все в одну ровную линию!"

"В сторону Донецка автоочередь на знаке "199".

#Новотроицкое #Перлына #Еленовка

"На Донецк машин 60".

"На Перлыне 60-70 машин. На остальных блокпостах (на Донецк) - сразу на проверку.

(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).