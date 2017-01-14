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Ситуация на блокпостах сегодня, 14 января - информация от очевидцев и Госпогранслужбы
По информации Госпогранслужбы Украины, сегодня утром на линии соприкосновения на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" ‒ 100/100; "Марьинка" ‒ 150/150; "Новотроицкое" ‒ 20/0; "Гнутово" ‒ 100/20.
Пользователи соцсетей комментируют ситуация так:
#Артемовск #Бахмут #Майорск #Зайцево #Никитовка
"Очередь на Майорск в сторону Артемовска - машин 30, пеших тоже мало".
#Александровка #Курахово #Марьинка
"Очередь из Донецка машин 150".
"Около 30 машин в сторону Донецка!".
"В сторону Донецка встал сразу после броневика, машин 50 в очереди".
"В сторону Курахово стоят машины от взорваного буса, все в одну ровную линию!"
"В сторону Донецка автоочередь на знаке "199".
#Новотроицкое #Перлына #Еленовка
"На Донецк машин 60".
"На Перлыне 60-70 машин. На остальных блокпостах (на Донецк) - сразу на проверку.
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система
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