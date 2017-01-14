Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)

14.01.2017 17:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)

Ухо бывшему бойцу спецроты МВД "Торнадо" Максиму Глебову отрезал его бывший командир Руслан Онищенко. Об этом пишет "Громадське".

Сам Онищенко утверждал, что Глебов отрезал ухо и решил нанести себе увечья из-за "эмоций после суда". Адвокат "торнадовцев" Владимир Якимов заявлял, что Глебов отрезал себе ухо якобы из-за издевательств со стороны майора Лукьяновского СИЗО. В то же время, народный депутат Игорь Мосийчук говорил, что инцидент произошел во время бунта, устроенного подследственными после ужесточения условий их содержания.

На видео с камеры наблюдения видно, как Онищенко отрезает ухо бывшему подчиненному в коридоре следственного изолятора. Полную запись из Лукьяновского СИЗО, где произошел инцидент, опубликовала журналистка Алена Лунькова.

Заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Александр Савченко подтвердил, что камера наблюдения действительно установлена на этом месте.

Первым о бунте в Лукьяновском СИЗО сообщал журналист Роман Синицин, по информации которого "торнадовцы" напали на охрану. Позже в Министерстве юстиции опровергли эту информацию, пишет сайт novosti.dn.ua.


Фото: hromadske.ua/

Теги: Донбасс, Лукьянченко, ухо, командировка, боец, батальон "Торнадо"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх