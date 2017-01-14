Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)

14.01.2017 17:58

Ухо бывшему бойцу спецроты МВД "Торнадо" Максиму Глебову отрезал его бывший командир Руслан Онищенко. Об этом пишет "Громадське".



Сам Онищенко утверждал, что Глебов отрезал ухо и решил нанести себе увечья из-за "эмоций после суда". Адвокат "торнадовцев" Владимир Якимов заявлял, что Глебов отрезал себе ухо якобы из-за издевательств со стороны майора Лукьяновского СИЗО. В то же время, народный депутат Игорь Мосийчук говорил, что инцидент произошел во время бунта, устроенного подследственными после ужесточения условий их содержания.



На видео с камеры наблюдения видно, как Онищенко отрезает ухо бывшему подчиненному в коридоре следственного изолятора. Полную запись из Лукьяновского СИЗО, где произошел инцидент, опубликовала журналистка Алена Лунькова.

Заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Александр Савченко подтвердил, что камера наблюдения действительно установлена на этом месте.



Первым о бунте в Лукьяновском СИЗО сообщал журналист Роман Синицин, по информации которого "торнадовцы" напали на охрану. Позже в Министерстве юстиции опровергли эту информацию, пишет сайт novosti.dn.ua.