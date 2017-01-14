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Архив - Донецкая область

В Донецкой области микроавтобус сбил маму с дочкой, женщина погибла

14.01.2017 22:29
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В Донецкой области микроавтобус сбил маму с дочкой, женщина погибла

В Покровском районе Донецкой области водитель при объезде грузовика, который двигался навстречу, выехал на пешеходную зону и сбил маму с дочкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Донецкой области.

"23-летний водитель автомобиля Mercedes Vito, спасаясь от грузовика, решил обойти его справа, но не справился с управлением и не обратил внимания, что на обочине были люди. Машина сбила 39-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь и съехала в кювет", - сказано в сообщении.

Травмированных женщин доставили в больницу, но спасти мать не удалось. Ее дочь выжила чудом, сейчас ее жизни ничего не угрожает. У погибшей была еще одна 8-летняя дочь.

Водитель, житель Константиновки, не пострадал. Автомобиль изъят.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/

Теги: Донбасс, женщина, гибель, микроавтобус, ДТП, Покровск (Красноармейск)
 
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