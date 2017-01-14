В результате обстрелов сгорел жилой дом в Коминтерново

14.01.2017 10:27

Жилой частный дом сгорел дотла в селе Коминтерново Новоазовского района на юге оккупированной боевиками части Донецкой области в результате обстрела. Об этом сепаратистским СМИ сообщил глава оккупационной районной "администрации" Анатолий Яновский.



"Утром был обстрел, примерно в начале седьмого. В селе Коминтерново пострадал один дом по адресу Ахматовой, 12. В результате прямого попадания он сгорел, остались только стены", — сказал он.



Пожар ликвидирован. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало.