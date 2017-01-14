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Архив - Донецкая область

В результате обстрелов сгорел жилой дом в Коминтерново

14.01.2017 10:27
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В результате обстрелов сгорел жилой дом в Коминтерново

Жилой частный дом сгорел дотла в селе Коминтерново Новоазовского района на юге оккупированной боевиками части Донецкой области в результате обстрела. Об этом сепаратистским СМИ сообщил глава оккупационной районной "администрации" Анатолий Яновский. 

"Утром был обстрел, примерно в начале седьмого. В селе Коминтерново пострадал один дом по адресу Ахматовой, 12. В результате прямого попадания он сгорел, остались только стены", — сказал он. 

Пожар ликвидирован. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало. 


Фото: dan-news.infо

Теги: Донбасс, дом, пожар, обстрел, Коминтерново
 
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