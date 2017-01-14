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В Железном Донецкой области из-за обстрелов боевиков поврежден жилой дом (ФОТО)
14.01.2017 16:10
Российские террористы обстреляли жилой сектор в поселке Железное, который находится под Торецком.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.
"В Торецкое отделение полиции обратилась 56-летняя местная жительница, которая сообщила, что во время обстрела поврежден ее дом. По ул. Лесной. Осколками от снарядов в помещении выбиты 2 окна и перебито электроснабжение в вышеуказанный дом", - говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что женщина вместе со своим мужем находилась дома. Внезапно в дом, что напротив, со стороны оккупированной Горловки влетел снаряд. По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, Торецк
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