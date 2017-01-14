В Железном Донецкой области из-за обстрелов боевиков поврежден жилой дом (ФОТО)

14.01.2017 16:10

Российские террористы обстреляли жилой сектор в поселке Железное, который находится под Торецком.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

"В Торецкое отделение полиции обратилась 56-летняя местная жительница, которая сообщила, что во время обстрела поврежден ее дом. По ул. Лесной. Осколками от снарядов в помещении выбиты 2 окна и перебито электроснабжение в вышеуказанный дом", - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что женщина вместе со своим мужем находилась дома. Внезапно в дом, что напротив, со стороны оккупированной Горловки влетел снаряд. По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.