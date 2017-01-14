В зоне АТО за сутки был ранен один украинский военный

14.01.2017 13:40

Один украинский военнослужащий получил ранения в зоне АТО за минувшие сутки, погибших нет. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не зафиксировано, один военнослужащий ранен. Это произошло в н.п. Зайцево в результате вражеского обстрела", - сказал он.