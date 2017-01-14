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В зоне АТО за сутки был ранен один украинский военный
14.01.2017 13:40
Один украинский военнослужащий получил ранения в зоне АТО за минувшие сутки, погибших нет. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не зафиксировано, один военнослужащий ранен. Это произошло в н.п. Зайцево в результате вражеского обстрела", - сказал он.
Фото: 112.uа
Теги: Донбасс, война, ранение, военные
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