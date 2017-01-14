- Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"18:13
- Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)17:58
- Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко17:28
- Война в Украине продлится еще очень долго, "мы один из плацдармов " - мнение17:13
- В Дебальцево из-за обстрелов повреждены линии электропередач: люди остались без тепла и света16:54
- Боевики на Донбассе настроены на эскалацию конфликта16:35
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины16:24
- В Железном Донецкой области из-за обстрелов боевиков поврежден жилой дом (ФОТО)16:10
- Захарченко готов встретиться с нардепом Савченко в Донецке по вопросу амнистии15:29
- Донецкая фильтровальная станция возобновила работу15:04
Война в Украине продлится еще очень долго, "мы один из плацдармов " - мнение
Война в Украине продолжится еще очень долго. Очень много тревожных фактов указывает на то, что Россия не собирается отступать. В этом уверен волонтер, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.
"Мы находимся в зоне нестабильности.
У нас идет война, сильная, самая сильная в регионе, одна из самых сильных в Мире после Сирии, с использованием точек У за эти три года, авиации и еще черт знает чего. Война очевидно будет долго и сильнее, судя по тем санкциям которые вводят против РФ, технике которая заходит в Европу, законам которые принимают В США и ЕС, как военных так и экономических: запреты на работу с разведкой РФ, мобилизационные законы, расширение военного контингента, военные бюджеты увеличенные в разы.
В РФ тоже принимают законы по отправке срочников за границу, увеличивают зарплаты военным, строят новые базы и завозят ядерное оружие в Крым.
Мы один из плацдармов и все действия больших игроков вокруг не сулят нам особых перспектив кроме одной - война, холодная или горячая.
Становятся понятными действия наших чиновников с вывозом леса (сосну правда отменили), бурштыном, контрабандой, всем... Если ты в курсе о войне, пусть возможной, то пили, собирай, отбирай и беги. Даже не думай садить таких же, разве совсем лохов для виду, времени нет. Времени нет. Это очень проверить. И поэтому становятся понятны декларации и вся эта смелость.
Нечего терять, они ничего не боятся, потому как есть вещи и серьезней.
И у всех давно заготовлен плацдарм. Они даже наличку хранят дома миллионами не потому, что украинским банкам не доверяют, которые сейчас национализируют и санируют, а потому как все не здесь.
Все будет очень быстро.
Как поступать обывателю. Я даю свои советы. Как поступаю я. Я принял свое моральное решение не бежать. Может в отпуск поеду. Семье загранпаспорта и визы. Это не дорого. Купить оружие в дом. Жестко контролировать действия чиновников: обличать коррупцию и воровство. НО ПОДДЕРЖИВАТЬ все позитивные инициативы и начинания. Создавать гражданские объединения, даже просто на уровне соседей.
Я готовился давно. Гвардия. Военный университет, военные сборы, отношение в конкретную бригаду, обширные связи с военными, команда волонтеров фонда, связи с диаспорами - все это делалось из моих представлений из развития ситуации.
Я буду воевать, если что, а если все будет ок, то развивать системы безопасности, интегрировать оккупированные территории, снимать документалистику этой фазы жизни моей любимой Украины, и строить страну. По чуть-чуть, а где-то и по многу.
И это не потому, что я такой герой. Мною правит логика. Бежать бессмысленно , потому как теракты уже везде и даже больше чем в Украине, война тоже грозит разразиться нешуточная, а мой жизненный опыт говорит, что лучше, мои амбиции, чем в уничтожение Гегемона, принятии участия, хоть и малого, в событии вселенского, для нашей планеты, масштаба я не удовлетворю нигде на планете. Простите, за пафос, но это так.
У меня есть шанс, стать участником, а возможно и свидетелем, падения мучителя украинского народа, векового тирана, убийцы народов и моих соотечественников, сатрапа, палача моих предков и создателя всех главных мировых войн - Российской Империи, СССР, РФ, называйте как хотите.
Я не верующий, я антиклерикал, но как законченный Юнгианец (Юнг верил в Бога), назову эту будущую победу - победой над Сатаной - как архетипичным образом для человечества.
Я остаюсь в Украине только по одной причине, в нынешнем глобальном мире бежать можно только от себя. И отстоять можно только себя. Ты строишь цивилизацию везде , где ты есть, а если нет, то для тебя ее не будет нигде.
Есть страх смерти, есть страх за близких (их я максимально дистанцирую), но я этот страх переживал и на Майдане и под многочисленными бомбежками. Животный, нормальный страх. Но есть и вера, внутренняя, бессознательная убежденность в победе Украины.
В победе Цивилизации.
И в этой войне - Мы Форпост.
И возможно это глупо прозвучит, но в реальности мы выполняем функцию Стены. И сказочные тексты, в новой реальности, обретают другие смыслы.
"Ночь собирается, и начинается мой дозор. Он не окончится до самой моей смерти. Я не возьму себе ни жены, ни земель, не буду отцом детям. Я не надену корону и не буду добиваться славы. Я буду жить и умру на своем посту. Я - меч во тьме; я - Дозорный на Стене; я - огонь, который разгоняет холод; я - свет, который приносит рассвет; я - рог, который будит спящих; я - щит, который охраняет царство людей. Я отдаю свою жизнь и честь Ночному Дозору в эту ночь и во все грядущие."
Я Вас всех люблю. Слава Украине. Победим", - написал Мирослав Гай на своей странице в Facebook.
(Орфография и стилистика автора поста сохранены).
Фото: https://divannaya-sotnya.com/
Теги: Украина, Донбасс, война, волонтер, длина, Мирослав Гай
- Крик души волонтера: "КАКОЙ МИР ВЫ ОЖИДАЕТЕ!?"
- Волонтер Роман Доник: "Война на Донбассе и война в Сирии, а теперь в Карабахе - немного разные войны"
- Журналист-волонтер после общения с украинской диаспорой США: "Захар с ЧеПушило и прочими Гивями-Моторолами мне теперь кажутся весьма просвещёнными людьми"
- Волонтер Касьянов: о национальной идее и желании сдать Донбасс
- Боевой волонтер Роман Доник: "Всех, кто активно воевал против наших войск на той стороне, нужно уничтожать или сажать как можно на дольше"
- Волонтер Роман Доник: "Боевики никогда не затихают, если у них нет какого то плана"
- Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"18:13
- "За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков18:07
- Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)17:58
- Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко17:28
- Война в Украине продлится еще очень долго, "мы один из плацдармов " - мнение17:13
- В Дебальцево из-за обстрелов повреждены линии электропередач: люди остались без тепла и света16:54
- Боевики на Донбассе настроены на эскалацию конфликта16:35
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины16:24
- В Железном Донецкой области из-за обстрелов боевиков поврежден жилой дом (ФОТО)16:10
- Захарченко готов встретиться с нардепом Савченко в Донецке по вопросу амнистии15:29
- Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"18:13
- "За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков18:07
- Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)17:58
- Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко17:28
- Война в Украине продлится еще очень долго, "мы один из плацдармов " - мнение17:13
- В Дебальцево из-за обстрелов повреждены линии электропередач: люди остались без тепла и света16:54
- Валерий Лобановский пополнил список лучших тренеров мира16:45
- Боевики на Донбассе настроены на эскалацию конфликта16:35
- Эксперт рассказал, как будут вести себя гривна и доллар в 2017 году16:33
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины16:24
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?
- Россия готовит бойню на Донбассе
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Полнейшая тупость и редкая быковатость доведут Савченко до ареста: очередная публикация Савченко вызвала бурю возмущения украинцев