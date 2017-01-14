Война в Украине продлится еще очень долго, "мы один из плацдармов " - мнение

14.01.2017 17:13

Война в Украине продолжится еще очень долго. Очень много тревожных фактов указывает на то, что Россия не собирается отступать. В этом уверен волонтер, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

"Мы находимся в зоне нестабильности.

У нас идет война, сильная, самая сильная в регионе, одна из самых сильных в Мире после Сирии, с использованием точек У за эти три года, авиации и еще черт знает чего. Война очевидно будет долго и сильнее, судя по тем санкциям которые вводят против РФ, технике которая заходит в Европу, законам которые принимают В США и ЕС, как военных так и экономических: запреты на работу с разведкой РФ, мобилизационные законы, расширение военного контингента, военные бюджеты увеличенные в разы.

В РФ тоже принимают законы по отправке срочников за границу, увеличивают зарплаты военным, строят новые базы и завозят ядерное оружие в Крым.

Мы один из плацдармов и все действия больших игроков вокруг не сулят нам особых перспектив кроме одной - война, холодная или горячая.

Становятся понятными действия наших чиновников с вывозом леса (сосну правда отменили), бурштыном, контрабандой, всем... Если ты в курсе о войне, пусть возможной, то пили, собирай, отбирай и беги. Даже не думай садить таких же, разве совсем лохов для виду, времени нет. Времени нет. Это очень проверить. И поэтому становятся понятны декларации и вся эта смелость.

Нечего терять, они ничего не боятся, потому как есть вещи и серьезней.

И у всех давно заготовлен плацдарм. Они даже наличку хранят дома миллионами не потому, что украинским банкам не доверяют, которые сейчас национализируют и санируют, а потому как все не здесь.

Все будет очень быстро.

Как поступать обывателю. Я даю свои советы. Как поступаю я. Я принял свое моральное решение не бежать. Может в отпуск поеду. Семье загранпаспорта и визы. Это не дорого. Купить оружие в дом. Жестко контролировать действия чиновников: обличать коррупцию и воровство. НО ПОДДЕРЖИВАТЬ все позитивные инициативы и начинания. Создавать гражданские объединения, даже просто на уровне соседей.

Я готовился давно. Гвардия. Военный университет, военные сборы, отношение в конкретную бригаду, обширные связи с военными, команда волонтеров фонда, связи с диаспорами - все это делалось из моих представлений из развития ситуации.

Я буду воевать, если что, а если все будет ок, то развивать системы безопасности, интегрировать оккупированные территории, снимать документалистику этой фазы жизни моей любимой Украины, и строить страну. По чуть-чуть, а где-то и по многу.

И это не потому, что я такой герой. Мною правит логика. Бежать бессмысленно , потому как теракты уже везде и даже больше чем в Украине, война тоже грозит разразиться нешуточная, а мой жизненный опыт говорит, что лучше, мои амбиции, чем в уничтожение Гегемона, принятии участия, хоть и малого, в событии вселенского, для нашей планеты, масштаба я не удовлетворю нигде на планете. Простите, за пафос, но это так.

У меня есть шанс, стать участником, а возможно и свидетелем, падения мучителя украинского народа, векового тирана, убийцы народов и моих соотечественников, сатрапа, палача моих предков и создателя всех главных мировых войн - Российской Империи, СССР, РФ, называйте как хотите.

Я не верующий, я антиклерикал, но как законченный Юнгианец (Юнг верил в Бога), назову эту будущую победу - победой над Сатаной - как архетипичным образом для человечества.

Я остаюсь в Украине только по одной причине, в нынешнем глобальном мире бежать можно только от себя. И отстоять можно только себя. Ты строишь цивилизацию везде , где ты есть, а если нет, то для тебя ее не будет нигде.

Есть страх смерти, есть страх за близких (их я максимально дистанцирую), но я этот страх переживал и на Майдане и под многочисленными бомбежками. Животный, нормальный страх. Но есть и вера, внутренняя, бессознательная убежденность в победе Украины.

В победе Цивилизации.

И в этой войне - Мы Форпост.

И возможно это глупо прозвучит, но в реальности мы выполняем функцию Стены. И сказочные тексты, в новой реальности, обретают другие смыслы.

"Ночь собирается, и начинается мой дозор. Он не окончится до самой моей смерти. Я не возьму себе ни жены, ни земель, не буду отцом детям. Я не надену корону и не буду добиваться славы. Я буду жить и умру на своем посту. Я - меч во тьме; я - Дозорный на Стене; я - огонь, который разгоняет холод; я - свет, который приносит рассвет; я - рог, который будит спящих; я - щит, который охраняет царство людей. Я отдаю свою жизнь и честь Ночному Дозору в эту ночь и во все грядущие."

Я Вас всех люблю. Слава Украине. Победим", - написал Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

(Орфография и стилистика автора поста сохранены).