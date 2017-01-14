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Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
Эксперты не зря сравнивают 2017 год со своим тезкой из 20 века. Тектонические сдвиги в политическом ландшафте мира могут в наступившем году кардинально изменить привычную карту нашей планеты. С того 1917 года многое изменилось, кроме одного. Слабым никто не даст места у будущего мирового очага. Что ждет Украину в наступившем году и готова ли она к новым вызовам? Об этом пишет 62.ua.
Пока в Украине идет война — в страну вряд ли возможен приток многомиллиардных инвестиций, без которых недостижимы «китайские» темпы роста экономики в 6-8%.
Поэтому возвращение оккупированных территорий Донбасса сегодня не только вопрос инстинкта выживания украинского государства, но и важный момент экономического прогресса страны.
При всей видимой бесперспективности ситуации — мы завязли в тяжелой, окопной, позиционной войне — именно в вопросе возвращения Донбасса в 2017 году может возникнуть коренной перелом. Связано это, в первую очередь, с тремя факторами.
Во-первых, возросла мощь украинской армии. С лета 2015 года все попытки наступления на Донбассе российско-оккупационных войск заканчиваются для «ополченцев» полным разгромом. Напротив, в 2016 году украинская армия успешными тактическими наступлениями, не нарушая при этом Минские соглашения, смогла закрепиться на новых позициях на Светлодарской дуге, на подступах к Докучаевску и в районе Авдеевской промки.
Силы АТО заняли выгодные позиции для продолжения наступления в 2017 году.
Во-вторых, сменилась власть в администрации США. Что бы ни говорили о симпатиях к Путину новоизбранного американского президента, но любое сближение с Россией ему нужно будет «продать» антироссийски настроенным сенату и конгрессу. Вывод российских войск из Донбасса — это единственная для Трампа возможность снять санкции с России, не поссорившись с американской законодательной властью.
В-третьих, в России «Искандеры» давно уже не смеются над санкциями. Ситуация в экономике настолько плоха, что Росстат перестал публиковать данные о ВВП.
Только социалка «республик» (пенсии и зарплаты) Донбасса обходится России в кругленькую сумму в миллиард долларов в год. Сколько уходит на содержание 35-тысячной армии наемников в «ДНР» и «ЛНР», знают только в Москве. Еще не менее миллиарда уходит у России на военную кампанию в Сирии, которой не видно конца.
Резервный фонд России в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, сократился в 3,7 раза, - до 972,1 миллиарда рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) — на 17 процентов, до 4,36 триллиона рублей. Для дефицитного бюджета Российской Федерации денег на 2017 год теоретически должно еще хватить. Но вот злые языки утверждают, что часть средств ФНБ не подкреплена реальными активами. Так, например, там числятся три долговые обязательства Украины на три миллиарда долларов — деньги, которые исчезли вместе с Януковичем и которые Киев категорически отказался отдавать.
Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что сегодня российские национальные республики начали проявлять невиданную Фронду. Руководство богатого Татарстана, например, открыто выразило недовольство увеличенными поборами Москвы.
Для того чтобы не допустить финансового коллапса России, Путину нужно срочно получить доступ к западным финансовым займам. А без отмены США санкций это невозможно.
Социологические опросы показывают, что россиян тема Донбасса, в отличие от Крыма, совсем не волнует. А вот восстановление добрососедских отношений с Западом Путин накануне президентских выборов в России может «продать» как очередной триумф своей «мудрой политики».
В-четвертых, в Украине осенью следующего года грядут очередные парламентские выборы, а летом 2019-го - президентские. В первую очередь, в интересах Кремля, чтобы жители оккупированных территорий Донбасса приняли в них участие — ведь многие из них отдадут голоса за пророссийские партии и пророссийских кандидатов. Напомним, что огрызок Донбасса Путину не нужен. Ему нужна вся Украина.
И последнее — возвращение Донбасса без сохранения ОРДЛО станет безусловно триумфом Петра Порошенко и поможет ему победить на предстоящих выборах.
Фото: censoru.net/
Теги: Украина, Донбасс, сценарий, возвращение, ДНР, ЛНР
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