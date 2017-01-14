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За день, 14 января, боевики 28 раз обстреляли силы АТО - двое украинских военнослужащих ранены, один – погиб
В результате обстрелов боевиками позиций сил АТО погиб один военный, еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
Согласно сообщению, всего за день, 14 января, произошло 28 обстрелов. Двое украинских военнослужащих ранены, один – погиб.
В частности, на мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино и Водяное из минометов, Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогантовку – из гранатометов и стрелкового оружия, Новомихайловку – из вооружения БМП.
На донецком направлении из минометов боевики обстреливали Камянку, Мироновское, Зайцево и Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия – Майорск, Зайцево, Авдеевку, Новгородское, из вооружения БМП – Троицкое.
На луганском направлении, боевики обстреливали Новозвановку из минометов, а Крымское и Новоалександровку – из противотанковых ракетных комплексов.
Фото: https://oleinik.win/
Теги: Донбасс, война, гибель, ранения, боевики, ВСУ, обстрелы
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