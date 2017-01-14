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Архив - Донецкая область

За последние сутки в ДТП в Донецкой области погибли три пешехода

14.01.2017 22:42
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За последние сутки в ДТП в Донецкой области погибли три пешехода
Три пешехода погибли в результате трех дорожно-транспортных происшествий в Донецкой области за последние сутки. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин. 

"Дорога, особенно в зимнее время, не прощает беспечности и излишней самоуверенности. Только за последние сутки три ДТП со смертельным исходом", - написал он. 

В Покровском районе водитель решил объехать грузовик через пешеходную зону. "Результат - сам жив, а женщина погибла, ее дочь получила телесные повреждения. Двое девочек, 8 и 15 лет, остались сиротами на попечении 76-летней бабушки", - отметил Аброськин. 

В селе Резниковка Бахмутского района водитель сбил на смерть 58-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Возможно, если бы водитель оказал помощь, мужчина остался бы жив. В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемый задержан. 

В Лимане по ул. Петропавловская (бывшая Ленина, 164) обнаружен труп мужчины, смерть которого наступила в результате ДТП. Приблизительный возраст погибшего 35-40 лет. "Предположительно наезд на мужчину совершила автомашина "Газель". Водитель с места происшествия скрылся. Проводим розыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя-убийцы", - написал начальник ГУ НП в Донецкой области. 
 

Фото: https://www.rbc.ua/

Теги: Донбасс, Донецкая областная филармония, люди, гибель, ДТП, Вячеслав Аброськин
 
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