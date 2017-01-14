За прошедшие сутки в зоне АТО зарегистрировано 62 обстрела боевиков, огонь велся на всех направлениях фронта

14.01.2017 07:26

За прошедшие сутки на линии разграничения в зоне проведения АТО боевики 62 раза открывали огонь по украинским позициям, сообщили в штабе.

"Всего за минувшие сутки произошло 62 обстрела. Одного нашего военного ранило", - следует из сообщения военных на официальной странице "Фейсбук" в субботу.

На Мариупольском направлении: из минометов российско-оккупационные войска обстреливали Широкино и Водяное. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Павлополь, Водяное, Березовое и Новотроицкое. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы, а по Широкино и Марьинке - БМП.

На Донецком направлении: по Верхнеторецкому оккупанты вели огонь из 122-мм артиллерии и 82 мм минометов. По Луганскому, Северному, Зайцево, Южному, Новгородской, Троицкому, Каменке и Авдеевке - из гранатометов и стрелкового оружия. По Каменке огонь вел снайпер.

На Луганском: из артиллерии 152 и 122 мм российско-оккупационные войска вели огонь по Новозвановке и Троицкому. По Новоалександровке, Новозвановке, Валуйскому и Старому Айдару - с 120 и 82 мм минометов. С гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районах Станицы Луганской, Новозвановки и Валуйскому. По Крымскому огонь вел снайпер.