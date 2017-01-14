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Архив - Донецкая область

Захарченко готов встретиться с нардепом Савченко в Донецке по вопросу амнистии

14.01.2017 15:29
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Захарченко готов встретиться с нардепом Савченко в Донецке по вопросу амнистии

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что готов обеспечить безопасность народному депутату Украины Надежде Савченко, если та приедет в оккупированный Донецк.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Мы гарантированно можем обеспечивать безопасность человеку и любой делегации, которые к нам приедут. Но я не думаю, что Савченко может обеспечить безопасность в Киеве. Савченко нужно встречаться здесь", – заявил Захарченко.

По словам главаря террористической организации, поднятый Савченко закон об амнистии является достаточно серьезным, чтобы инициировать его принятие в "Народном совете ДНР".

"Я выйду с инициативой на "Народный совет, чтобы они рассматривали вопрос амнистии в отношении жителей Донбасса… В "Минске" написано "амнистия". А кто должен ее объявлять, не написано", – резюмировал Захарченко.


Фото: zvistka24.in.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, Савик Шустер, Киев, встреча, Захарченко
 
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