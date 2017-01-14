Захарченко выразил недовольство публикацией "списка Савченко"

14.01.2017 14:32

Публикация списков пленных депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко приведет к затягиванию процесса обмена удерживаемых лиц. Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, сообщают сепаратистские СМИ.



"Ситуация по спискам парадоксальна. Уверен, что у Надежды Савченко списки не полные. Обидно, что этими списками кидаются СМИ, что тормозит обмен", - отметил боевик.



Он считает, что публикация списков "дает повод Украине тянуть этот процесс".

Захарченко заявил, что списки пленных надо публиковать после собственно процедуры обмена "Я бы лично дождался самого обмена, и только потом публиковал на их месте".