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Захарченко выразил недовольство публикацией "списка Савченко"
14.01.2017 14:32
Публикация списков пленных депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко приведет к затягиванию процесса обмена удерживаемых лиц. Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, сообщают сепаратистские СМИ.
"Ситуация по спискам парадоксальна. Уверен, что у Надежды Савченко списки не полные. Обидно, что этими списками кидаются СМИ, что тормозит обмен", - отметил боевик.
Он считает, что публикация списков "дает повод Украине тянуть этот процесс".
Захарченко заявил, что списки пленных надо публиковать после собственно процедуры обмена "Я бы лично дождался самого обмена, и только потом публиковал на их месте".
"Ситуация по спискам парадоксальна. Уверен, что у Надежды Савченко списки не полные. Обидно, что этими списками кидаются СМИ, что тормозит обмен", - отметил боевик.
Он считает, что публикация списков "дает повод Украине тянуть этот процесс".
Захарченко заявил, что списки пленных надо публиковать после собственно процедуры обмена "Я бы лично дождался самого обмена, и только потом публиковал на их месте".
Фото: dnr-news.com/
Теги: Донбасс, список, публичный дом, Захарченко
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