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Захарченко выразил недовольство публикацией "списка Савченко"

14.01.2017 14:32
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Захарченко выразил недовольство публикацией "списка Савченко"
Публикация списков пленных депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко приведет к затягиванию процесса обмена удерживаемых лиц. Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, сообщают сепаратистские СМИ. 

"Ситуация по спискам парадоксальна. Уверен, что у Надежды Савченко списки не полные. Обидно, что этими списками кидаются СМИ, что тормозит обмен", - отметил боевик. 

Он считает, что публикация списков "дает повод Украине тянуть этот процесс". 
Захарченко заявил, что списки пленных надо публиковать после собственно процедуры обмена "Я бы лично дождался самого обмена, и только потом публиковал на их месте". 
 

Фото: dnr-news.com/

Теги: Донбасс, список, публичный дом, Захарченко
 
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