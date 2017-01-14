Жебривский озвучил свое видение финансовых взаимоотношений на оккупированных территориях Донбасса

14.01.2017 20:25

Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал вопрос финансирования оккупированных территорий Донбасса:

"Мы четко осознаем, что на сегодняшний день так называемых "налогов" так называемых "ДНР", "ЛНР" - кот наплакал. Да, они сдирают с бизнеса, с оборота, но ключевой финансовый ресурс идет из России.

По моим прикидкам, России обходится содержание той территории примерно в 3 млрд долл. в год. На сегодняшний день, это - вся бюрократия, учителя, врачи, много забирают пенсионеры. Некоторые вещи могут направляться, например, на дорогу.

Очень много разворовывается как "местными чиновниками", так и теми россиянами, которые сидят на этих финансовых потоках, и они заинтересованы. Когда уменьшается количество финансового ресурса, то, безусловно, нужно показать обострения.

Вторая причина - могут быть какие-то "войнушки" между собой по потокам угля, или другим вещам, передел хозяйственных, экономических вещей. Этот экономический фактор - это либо помощь из России так называемая, или перераспределение финансовых потоков, который есть внутри так называемой "ДНР".