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Жебривский озвучил свое видение финансовых взаимоотношений на оккупированных территориях Донбасса

14.01.2017 20:25
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Жебривский озвучил свое видение финансовых взаимоотношений на оккупированных территориях Донбасса

Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал вопрос финансирования оккупированных территорий Донбасса:

"Мы четко осознаем, что на сегодняшний день так называемых "налогов" так называемых "ДНР", "ЛНР" - кот наплакал. Да, они сдирают с бизнеса, с оборота, но ключевой финансовый ресурс идет из России.

По моим прикидкам, России обходится содержание той территории примерно в 3 млрд долл. в год. На сегодняшний день, это - вся бюрократия, учителя, врачи, много забирают пенсионеры. Некоторые вещи могут направляться, например, на дорогу.

 Очень много разворовывается как "местными чиновниками", так и теми россиянами, которые сидят на этих финансовых потоках, и они заинтересованы. Когда уменьшается количество финансового ресурса, то, безусловно, нужно показать обострения.

Вторая причина - могут быть какие-то "войнушки" между собой по потокам угля, или другим вещам, передел хозяйственных, экономических вещей. Этот экономический фактор - это либо помощь из России так называемая, или перераспределение финансовых потоков, который есть внутри так называемой "ДНР".


Фото: 112.ua/

Теги: Россия, Донбасс, финансирование, ДНР, ЛНР, Жебривский, налоги
 
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